Vaccino Covid | Figliuolo | “Ben venga la vaccinazione per gli adolescenti | aspettiamo Ema e Aifa per via libera”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 12 maggio 2021) ''Sull'arrivo di nuovi vaccini l'Italia deve attendere l'approvazione di Ema e di. Sono sicuramente tutti ben accetti per l'immunizzazione della popolazione e in particolare dei ragazzi. Ai genitori vanno date informazioni precise per avere un'adesione completa''. L'articolo .