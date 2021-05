Vaccini, anche ai ragazzi 12-15 anni Accelerazione durante l'estate (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si attende il via libera dell'Ema, in programma per metà giugno. Stati Uniti primi a partire. Da domani le immunizzazioni agli adolescenti con Pfizer Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si attende il via libera dell'Ema, in programma per metà giugno. Stati Uniti primi a partire. Da domani le immunizzazioni agli adolescenti con Pfizer Segui su affaritaliani.it

