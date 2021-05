Ulisse di Alberto Angela non va in onda oggi mercoledì 12 maggio: quando torna e perché è stato “sospeso” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cambio di programma per Ulisse perché Alberto Angela questa sera, mercoledì 12 maggio, non delizierà il suo pubblico con i racconti e le scoperte inedite. Il documentario, infatti, non andrà in onda e non perché è stato sospeso dalla Rai come si vociferava nei giorni scorsi, ma perché l’emergenza Covid ha obbligato la squadra a rallentare il ritmo di produzione. Ulisse di Alberto Angela perché stasera non va in onda? “Carissimi, abbiamo in serbo per voi nuove sorprese. Tutta la squadra del programma è al lavoro. L’emergenza Covid ci ha obbligati a rallentare il ritmo di produzione ma stiamo preparando le due ultime ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cambio di programma perquesta sera,12, non delizierà il suo pubblico con i racconti e le scoperte inedite. Il documentario, infatti, non andrà ine nondalla Rai come si vociferava nei giorni scorsi, mal’emergenza Covid ha obbligato la squadra a rallentare il ritmo di produzione.distasera non va in? “Carissimi, abbiamo in serbo per voi nuove sorprese. Tutta la squadra del programma è al lavoro. L’emergenza Covid ci ha obbligati a rallentare il ritmo di produzione ma stiamo preparando le due ultime ...

