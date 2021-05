Torino-Milan 0-7, Diavolo di una goleada: Tabellino e Highlights (Di mercoledì 12 maggio 2021) I granata mollano nella ripresa con i testa gli scontri diretti per la salvezza. Tripletta di Rebic Torino-Milan: Tabellino e Highlights Torino-Milan 0-7, Cronaca, Tabellino ed Highlights Torino-Milan: Tabellino e Highlights – Allo Stadio Olimpico Grande Torino il Milan affronta i granata per poter raccogliere tre punti fondamentali per la corsa al piazzamento in Champions League a fine stagione. La formazione di casa allenata da Davide Nicola avrebbe invece bisogno di una vittoria per garantirsi la salvezza matematica, anche se contro la squadra di Stefano Pioli non sarà compito di facile esecuzione. Non è un caso che il tecnico del ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021) I granata mollano nella ripresa con i testa gli scontri diretti per la salvezza. Tripletta di Rebic0-7, Cronaca,ed– Allo Stadio Olimpico Grandeilaffronta i granata per poter raccogliere tre punti fondamentali per la corsa al piazzamento in Champions League a fine stagione. La formazione di casa allenata da Davide Nicola avrebbe invece bisogno di una vittoria per garantirsi la salvezza matematica, anche se contro la squadra di Stefano Pioli non sarà compito di facile esecuzione. Non è un caso che il tecnico del ...

Advertising

OptaPaolo : 6 - Il #Milan ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta da maggio 2001 contro l'Inter e in… - AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - acmilan : Ecco i migliori gol segnati a Torino contro i granata 5?? #TorinoMilan: vota il più bello ??… - MilanPress_it : Ecco il commento di Pioli a Milan TV ??? - ElCuchuEsteban : RT @nonleggerlo: Ultime 19 gare dell’#Inter, un girone intero (16 vinte-3 pari-0 perse): ? Juve ?? Udinese ? Benevento ? Fiorentina ? Lazi… -