Sampdoria-Spezia 2-2 | pareggio al Ferraris

(Di mercoledì 12 maggio 2021)2-2. Aldi Genovapareggiano 2 a 2. A segno Verre e Keita per la squadra di Ranieri, mentre per gli spezzini doppietta di Pobega. Appuntamento per la salvezza rimandato per la squadra di Italiano. Cos’è successo nel primo tempo? All’8? ci prova Piccoli di testa, ma non inquadra lo specchio della porta. Due minuti dopo Bastoni, ma Audero para a terra. Al 15? lotrova il gol del vantaggio con Pobega. 0-1. Al 24? Piccoli raddoppia dopo una respinta corta di Audero su Maggiore, ma è in posizione di fuorigioco. Passano tre minuti e Augello va alla conclusione, ma Provedel riesce a deviare in corner. Al 28? Erlic mura il colpo di testa di Tonelli, mentre due minuti dopo Quagliarella ci prova con un destro al volo, ma la palla ...