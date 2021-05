Salernitana, Castori: “Il più anziano? Frega zero. Sono moderno, faccio il calcio di Klopp” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fabrizio Castori è l’uomo copertina del momento. L’esperto allenatore marchigiano ha trascinato la Salernitana in Serie A centrando la seconda promozione nella massima serie in carriera dopo il Carpi. 67 anni per l’allenatore più esperto del prossimo campionato, ma guai a parlare di calcio all’antica: “Non me ne Frega niente. Mi aggiorno, ma uno che ha fatto questa carriera non può cambiare le sue convinzioni. Sono arrivato in A vincendo tutte le categorie, vuol dire che le mie idee pagano. E mi rafforzano. A me viene sonno quando vedo squadre che fanno cento passaggi senza mai tirare in porta. Io mi ritengo moderno, faccio il calcio di Klopp, di Simeone, dello stesso Guardiola. Lo dice anche Allegri. Rifiuto questa etichetta. Il mio è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fabrizioè l’uomo copertina del momento. L’esperto allenatore marchigiano ha trascinato lain Serie A centrando la seconda promozione nella massima serie in carriera dopo il Carpi. 67 anni per l’allenatore più esperto del prossimo campionato, ma guai a parlare diall’antica: “Non me neniente. Mi aggiorno, ma uno che ha fatto questa carriera non può cambiare le sue convinzioni.arrivato in A vincendo tutte le categorie, vuol dire che le mie idee pagano. E mi rafforzano. A me viene sonno quando vedo squadre che fanno cento passaggi senza mai tirare in porta. Io mi ritengoildi, di Simeone, dello stesso Guardiola. Lo dice anche Allegri. Rifiuto questa etichetta. Il mio è ...

