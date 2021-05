Roma: Casu (Pd), 'ricandidatura Raggi ha escluso ogni accordo con M5S' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “La situazione è molto chiara. Il nostro giudizio politico nei confronti di Virginia Raggi è molto negativo, come ha chiarito bene il segretario Letta. Ora stiamo scrivendo una nuova storia e non si può scrivere con gli stessi protagonisti. Indipendentemente dalle sintesi di governo nazionale e regionale non possiamo sostenere il percorso di Virginia Raggi, la sua ricandidatura ha escluso qualunque accordo col M5S". Così Andrea Casu, segretario del Pd Romano, a radio Cusano Campus. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021), 12 mag. (Adnkronos) - “La situazione è molto chiara. Il nostro giudizio politico nei confronti di Virginiaè molto negativo, come ha chiarito bene il segretario Letta. Ora stiamo scrivendo una nuova storia e non si può scrivere con gli stessi protagonisti. Indipendentemente dalle sintesi di governo nazionale e regionale non possiamo sostenere il percorso di Virginia, la suahaqualunquecol M5S". Così Andrea, segretario del Pdno, a radio Cusano Campus.

