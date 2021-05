Rabiot: «Siamo tutti arrabbiati. La Juve deve fare meglio» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Rabiot: «Cerco di dare il massimo, Siamo tutti arrabbiati». Le dichiarazioni del centrocampista della Juve Adrien Rabiot ha parlato a DAZN dopo Sassuolo-Juve. VITTORIA – «Era importante vincere stasera. Abbiamo sbagliato la partita col Milan. Potevamo fare di più, ma abbiamo fatto bene. Abbiamo sofferto ma col giusto atteggiamento». UMORI – «Siamo tutti arrabbiati. La Juve deve fare meglio. Questa stagione è difficile. PenSiamo solo alla Champions, dobbbiamo vincere le altre due». RENDIMENTO PERSONALE – «È difficile per tutti, anche per me. Ho cercato di dare il massimo, sono tante partite e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021): «Cerco di dare il massimo,». Le dichiarazioni del centrocampista dellaAdrienha parlato a DAZN dopo Sassuolo-. VITTORIA – «Era importante vincere stasera. Abbiamo sbagliato la partita col Milan. Potevamodi più, ma abbiamo fatto bene. Abbiamo sofferto ma col giusto atteggiamento». UMORI – «. La. Questa stagione è difficile. Pensolo alla Champions, dobbbiamo vincere le altre due». RENDIMENTO PERSONALE – «È difficile per, anche per me. Ho cercato di dare il massimo, sono tante partite e ...

