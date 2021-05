Quirinale: Conte, ‘non è responsabile candidare ora Draghi’ (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “L’approccio migliore è sostenere il Governo e augurarci tutti che possa proseguire il suo percorso. Chi oggi dice: vedo bene Draghi al Colle sembra quasi voglia liberare una casella al Governo. Non è responsabile nei confronti dei cittadini dire in questo momento, con tutti i problemi in corso, che Draghi deve andare al Quirinale. Non possiamo certo augurarci che questa esperienza di governo si interrompa e metterci a giocare al toto-Quirinale. Quando sarà il momento ci ritroveremo insieme con le altre forze politiche a ragionare sulla personalità migliore nell’interesse del Paese”. Lo dice Giuseppe Conte, in un forum con ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “L’approccio migliore è sostenere il Governo e augurarci tutti che possa proseguire il suo percorso. Chi oggi dice: vedo bene Draghi al Colle sembra quasi voglia liberare una casella al Governo. Non ènei confronti dei cittadini dire in questo momento, con tutti i problemi in corso, che Draghi deve andare al. Non possiamo certo augurarci che questa esperienza di governo si interrompa e metterci a giocare al toto-. Quando sarà il momento ci ritroveremo insieme con le altre forze politiche a ragionare sulla personalità migliore nell’interesse del Paese”. Lo dice Giuseppe, in un forum con ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo CalcioWeb.

