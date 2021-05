Pignatone allarga le aule del tribunale Vaticano: udienza anche ai Musei in vista del maxiprocesso sul palazzo di Londra (Di mercoledì 12 maggio 2021) anche il Vaticano avrà il suo maxiprocesso. Tutto è pronto per i rinvii a giudizio che saranno chiesti dai pm della Santa Sede a seguito dell’indagine, iniziata nell’estate 2019, sull’acquisto del palazzo di Sloane Avenue da parte della Segreteria di Stato. Come si legge in un comunicato del promotore di giustizia del Papa, “è di imminente celebrazione il giudizio per un’ipotesi di peculato commesso in concorso” tra diverse persone. Quello che si aprirà a breve sarà il processo penale più importante del pontificato di Francesco per fare finalmente chiarezza su una vicenda che da due anni alimenta le cronache dei sacri palazzi creando non pochi veleni. Due i segnali che a breve ci saranno i rinvii a giudizio e si conosceranno i nomi degli imputati. Su richiesta del presidente del tribunale ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021)ilavrà il suo. Tutto è pronto per i rinvii a giudizio che saranno chiesti dai pm della Santa Sede a seguito dell’indagine, iniziata nell’estate 2019, sull’acquisto deldi Sloane Avenue da parte della Segreteria di Stato. Come si legge in un comunicato del promotore di giustizia del Papa, “è di imminente celebrazione il giudizio per un’ipotesi di peculato commesso in concorso” tra diverse persone. Quello che si aprirà a breve sarà il processo penale più importante del pontificato di Francesco per fare finalmente chiarezza su una vicenda che da due anni alimenta le cronache dei sacri palazzi creando non pochi veleni. Due i segnali che a breve ci saranno i rinvii a giudizio e si conosceranno i nomi degli imputati. Su richiesta del presidente del...

