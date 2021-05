Pfizer, sulla seconda dose Ema dà ragione a Locatelli: ok a 42 giorni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Somministrare la seconda dosi di Pfizer-BioNTech entro 42 giorni dalla prima non “sarebbe un grosso problema”. Lo ha dichiarato il responsabile della strategia dei vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri. “La raccomandazione nelle informazioni del prodotto parlano di un intervallo di tre settimane perchè è ciò che è stato studiato nei test clinici che hanno portato all’approvazione di questo vaccino”, ha spiegato Cavaleri. Non si placa dunque la polemica sui tempi di somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer, dopo che il Cts ha dato un parere positivo sull’allungamento della finestra. Ieri Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia aveva spiegato come il vaccino “sia stato studiato per una seconda somministrazione a 21 ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Somministrare ladosi di-BioNTech entro 42dalla prima non “sarebbe un grosso problema”. Lo ha dichiarato il responsabile della strategia dei vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri. “La raccomandazione nelle informazioni del prodotto parlano di un intervallo di tre settimane perchè è ciò che è stato studiato nei test clinici che hanno portato all’approvazione di questo vaccino”, ha spiegato Cavaleri. Non si placa dunque la polemica sui tempi di somministrazione delladel vaccino, dopo che il Cts ha dato un parere positivo sull’allungamento della finestra. Ieri Valeria Marino, direttore medico diItalia aveva spiegato come il vaccino “sia stato studiato per unasomministrazione a 21 ...

Advertising

Catone63951699 : RT @HuffPostItalia: Pfizer, sulla seconda dose Ema dà ragione a Locatelli: ok a 42 giorni - Idl3 : RT @HuffPostItalia: Pfizer, sulla seconda dose Ema dà ragione a Locatelli: ok a 42 giorni - HuffPostItalia : Pfizer, sulla seconda dose Ema dà ragione a Locatelli: ok a 42 giorni - Annadelbello11 : RT @ElioLannutti: Vaccini, la raccomandazione di Pfizer: 'Richiamo a 21 giorni, attenersi agli studi scientifici'. Ora è a rischio il piano… - SaraBencini : RT @mandelli_andrea: Da #Pfizer arriva una novità importante sulla conservazione del #vaccino. Grazie alla ricerca, la possibilità di tener… -