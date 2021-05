Pagelle Juve Buffon chiude la saracinesca prima dell' addio CR7 e Dybala | rieccoli

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sassuolo -ntus 1 - 3:bianconere7,5 Ipnotizza Berardi dagli 11 metri. Ennesimo capolavoro di una leggenda. Eterno. DANILO 6,5 Corre in lungo e in largo per tutta la partita. Non ...

