Olanda, ufficiale: Virgil Van Dijk non andrà ad Euro 2020

Virgil Van Dijk non andrà agli Europei 2020. Lo ha annunciato lo stesso calciatore. "Fisicamente sento che è la decisione giusta non andare agli Europei e iniziare la mia ultima fase di riabilitazione durante la stagione lontano dai campionati". L'Olanda dovrà dunque fare a meno di Van Dijk nell'attesa rassegna continentale.

