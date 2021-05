Occupa abusivamente appartamento e lo rende base per lo spaccio

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Avevato untrovato libero in corso Vercelli, a Torino, e lo ha reso la suadell’attività di. A scoprire e arrestare un senegalese di 20 anni sono gli agenti del commissariato Barriera di Milano entrati nell’per un controllo. Il giovane vendendogli arrivare è corso verso la camera da letto per cercare di afferrare il suo giubbotto che all’interno conteneva dosi di cocaina e crack. Nell’sono stati trovati anche una lametta per suddividere la sostanza, materiale da confezionamento e 2700 euro un contanti. Il 20 enne è stato arrestato per resistenza a P.U. e detenzione ai fini di. L'articolo proviene da Nuova Società.