“Non me ne frega un ca**o e venerdì glielo dico”: Akash Kumar contro Tommaso Zorzi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Akash Kumar contro Tommaso Zorzi. Non tutti i naufraghi (e gli ex naufraghi) tributano il reverenziale rispetto nei confronti dell’influencer vincitore del Grande Fratello VIP. C’è chi dimostra di non apprezzare i commenti di Zorzi, come l’ex naufrago Akash Kumar che si è scagliato contro l’influencer (attuale opinionista dell’Isola dei Famosi) attraverso alcune stories su Instagram. Ad Akash non sarebbe andato giù un commento ironico di Zorzi che – mentre lui parlava – ha detto che la traduzione si poteva trovare a pagina 777 del televideo. Parole effettivamente poco garbate, considerando frattanto che il modello dagli occhi blu non è italiano (è nato a Nuova Delhi, in India). Ed è ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 12 maggio 2021). Non tutti i naufraghi (e gli ex naufraghi) tributano il reverenziale rispetto nei confronti dell’influencer vincitore del Grande Fratello VIP. C’è chi dimostra di non apprezzare i commenti di, come l’ex naufragoche si è scagliatol’influencer (attuale opinionista dell’Isola dei Famosi) attraverso alcune stories su Instagram. Adnon sarebbe andato giù un commento ironico diche – mentre lui parlava – ha detto che la traduzione si poteva trovare a pagina 777 del televideo. Parole effettivamente poco garbate, considerando frattanto che il modello dagli occhi blu non è italiano (è nato a Nuova Delhi, in India). Ed è ...

