Neomelodici che innaggiano alla mafia, verso una legge per sanzionarli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cantanti Neomelodici che dalla Campania alla Sicilia inneggiano a vari esponenti della malavita e della criminalità organizzata; una processione del venerdì Santo che in provincia di Catania, qualche... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cantantiche dCampaniaSicilia inneggiano a vari esponenti della malavita e della criminalità organizzata; una processione del venerdì Santo che in provincia di Catania, qualche...

staineltuo__ : @Whiteyeice Il cuozzo è un cafone che parla napoletano sguaiato, ascolta neomelodici, veste in modo pacchiano, post… - Clabuonalacqua : Io lombarda che conosco tutti i cantanti neomelodici ed il mio ex napoletano che mi insultava #pienah - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Che Paese è, quello in cui i cittadini, i giornalisti, gli intellettuali, rimangono indifferenti all’ascolto di musiche… - ryuseitrans : magari questi crazy:B un po' neomelodici erano proprio quello che mi serviva - aldoceccarelli : RT @DomaniGiornale: Che Paese è, quello in cui i cittadini, i giornalisti, gli intellettuali, rimangono indifferenti all’ascolto di musiche… -

D'Aleo e De Martino insieme "Complimenti alla mamma". Tormentone estate 2021 Dopo 3 anni e dopo il successo di Bella Bionda i due cantanti neomelodici si rimettono in gioco insieme, con un brano ed un video spumeggiante, allegro, pieno di vita che sicuramente sarà il nuovo ...

