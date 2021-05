CorriereCitta : Moratti: “Su rischio ragionato ok con Draghi, ma ridurre coprifuoco” - initlabor : Lo dico almeno da un anno, e da persona a rischio. Cazzo. @letizia_moratti fatti una bella svegliata... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Moratti rischio

Affaritaliani.it

Lo ha detto l'assessore Welfare Letizia, all'hub vaccinale di Palazzo delle Scintille dove ... Coprifuoco - "Credo che quanto dice il presidente Draghi a proposito delragionato sia ...... a chi appartiene anche a una categoria prioritaria perprofessionale o clinico, come i ... ha twittato la vicepresidente della Regione con delega al Welfare Letizia, per un totale di un ..."La macchina lombarda delle vaccinazioni, con il 95,5% delle dosi somministrate su quelle consegnate, al momento non può andare a pieno regime e superare il target delle 85mila dosi quotidiane, però l ...È sceso del 9% nell'ultima settimana il numero dei nuovi casi di Covid-19 a Bergamo, che era stata la provincia più colpita dell'anno scorso. Negli ultimi sette giorni il decremento dei casi è stato d ...