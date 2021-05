L'indagine di Legambiente: "Sulle nostre spiagge 783 rifiuti ogni 100 metri, l'84% sono di plastica" (Di mercoledì 12 maggio 2021) I dati di Beach Litter 2021: analizzati 47 aree in 13 regioni. sono stati ritrovati imballaggi di cibo, mozziconi di sigarette, mascherine, guanti e bottigliette Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 maggio 2021) I dati di Beach Litter 2021: analizzati 47 aree in 13 regioni.stati ritrovati imballaggi di cibo, mozziconi di sigarette, mascherine, guanti e bottigliette

