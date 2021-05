"Lei non era niente di che...". Spuntano gli sms choc di Grillo e amici (Di mercoledì 12 maggio 2021) I messaggi tra gli amici dopo la notte a base di sesso: "All'inizio sembrava che lei non volesse...". Poi il timore: "Ho paura che quella ci ha denunciato" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) I messaggi tra glidopo la notte a base di sesso: "All'inizio sembrava che lei non volesse...". Poi il timore: "Ho paura che quella ci ha denunciato"

rubio_chef : Israele è un uomo violento che non riuscendo a farsi amare da una donna meravigliosa e forte (Palestina), ripiega s… - borghi_claudio : @Anto_Eith Veda lei, rivista diversa, concetto diverso (poco o nulla non è inutile e distruttivo) e vuole che non d… - fattoquotidiano : Lite Galli-Senaldi a La7. “Ci sono giornali che inventano contrasti inesistenti tra me e Bassetti”. “Lei non ha dir… - Samuelelusito : @VenusianFebio @Pupi18054216 @EnricoLetta Immagino che Lei che per salvarsi dalle manipolazioni di cui parla non sia proprio andata a scuola - loulilthings_ : non io che impanicata chiamo la mia amica tre volte perché non arrivava alla fermata per poi sentirmi dire da lei c… -