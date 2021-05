Lega | Peduto | “Sto con i palestinesi Salvini mi perdonerà…”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il 10 maggio Matteotwittava: “Il mio pensiero e la mia solidarietà al popolo di #Israele, ancora una volta bersaglio di missili e violenza. Chi attacca Israele attacca la Democrazia”. Posizione che scatenava una serie di reazioni. Tra le locali certamente degna di nota, quantomeno per originalità e per conseguente ‘cortocircuito’ innescato, è quella del segretario cittadino salernitano Rosario. La foto postata, con tanto di sciarpa, è inequivocabile. Ancor più delle parole: “..mi perdonerà il mio leader politico… Ma so bene che il nostro è un partito vero… grande, forte e democratico… in cui convivono – facendone valore di forza comune – anime e sensibilità spesso diverse ed antitetiche… Ad esempio, io – fra israeliani e– so bene da che parte stare… E nessuno mi farà ...