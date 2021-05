L’Ajax fonde il trofeo dell’Eredivisie | un regalo per i tifosi

Leggi su zon

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Un pezzo di Ajax” – un grande gesto da parte dei campioni d’Olanda, che hanno fuso la coppa per condividerla con i 42.000 abbonati L‘Ajax è deie lo hanno dimostrato ancora una volta. I campioni d’Olanda hanno dato vita ad una bellissima iniziativa,ndo ile trasformandolo in 42.000 piccole stelle per gli abbonati. Un grande gesto d’amore in questo periodo di Covid, in cui gli stadi sono stati vuoti. Ogni stella pesa 3.45 grammi, di cui 0.06 fanno parte della coppa. Un campionato dominato da parte del, attualmente a più quattordici punti di vantaggio sui rivali del Psv Eindhoven. Un percorso netto che ha portato i lancieri a conquistare il trentacinquesimo titolo Eredivisie della loro storia. Il pensiero di Van der Sar “In questa stagione abbiamo dovuto cavarcela in gran parte ...