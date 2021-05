La Juventus torna a vincere: battuto il Sassuolo 3-1 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Buffon para rigore a Berardi: poi segnano Rabiot, Ronaldo e Dybala. Inutile la rete di Raspadori Gara dal sapore d’Europa al “Mapei Stadium” per l’infrasettimanale della trentaseiesima giornata di Serie A tra il Sassuolo di Roberto De Zerbi e la Juventus di Andrea Pirlo. Gara subito divertente nel primo tempo, con il Sassuolo che intorno al quarto d’ora potrebbe sbloccarla: Raspadori ruba palla a Rabiot e viene stesso da Bonucci, ma Buffon ipnotizza Berardi e para il calcio di rigore. La Juventus così si sveglia: al 28? Adrien Rabiot salta Locatelli e Obiang e, con uno splendido tiro, batte un’incolpevole Consigli. Sul finale di primo tempo, poi, arriva la firma del solito Cristiano Ronaldo, con il portoghese che riceve un lancio ancora di Rabiot, salta Marlon e batte ancora l’estremo difensore neroverde. Nella ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Buffon para rigore a Berardi: poi segnano Rabiot, Ronaldo e Dybala. Inutile la rete di Raspadori Gara dal sapore d’Europa al “Mapei Stadium” per l’infrasettimanale della trentaseiesima giornata di Serie A tra ildi Roberto De Zerbi e ladi Andrea Pirlo. Gara subito divertente nel primo tempo, con ilche intorno al quarto d’ora potrebbe sbloccarla: Raspadori ruba palla a Rabiot e viene stesso da Bonucci, ma Buffon ipnotizza Berardi e para il calcio di rigore. Lacosì si sveglia: al 28? Adrien Rabiot salta Locatelli e Obiang e, con uno splendido tiro, batte un’incolpevole Consigli. Sul finale di primo tempo, poi, arriva la firma del solito Cristiano Ronaldo, con il portoghese che riceve un lancio ancora di Rabiot, salta Marlon e batte ancora l’estremo difensore neroverde. Nella ...

