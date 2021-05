Internazionali | Sonego vince il derby con Mager ed è agli ottavi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Giovedì affronterà l'austriaco Dominic Thiem. In campo oggi gli altri tre azzurri ancora in gara: Berrettini (9) contro Millman, Sinner affronta Nadal (2), Trava con Shapolavov (13)

I risultati del 2° turno aglid'Italia (4) Dominic Thiem VS Marton Fucsovics 3 - 6, 7 - 6, 6 - 0 (9) Matteo ... 6 - 3 Lorenzo(WC) VS Gianluca Mager 6 - 4, 6 - 4 Aslan Karatsev ...Inizia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile deglid'Italia. Ad aprire il ricco mercoledì di tennis è stata la rimonta di Dominic Thiem .Lorenzo. ...Giovedì affronterà l'austriaco Dominic Thiem. In campo oggi gli altri tre azzurri ancora in gara: Berrettini (9) contro Millman, Sinner affronta Nadal (2), Travaglia con Shapolavov (13) ...Diretta Sinner Nadal Internazionali d'Italia 2021, Mager Sonego streaming video tv: nel torneo di Roma, mercoledì 12 maggio, gioca anche Berrettini.