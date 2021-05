Il momento in cui crolla il ponte levatoio alla darsena di Pagliari | VIDEO (Di mercoledì 12 maggio 2021) Succede a La Spezia: il ponte levatoio della darsena di Pagliari è collassato, sulla strada. Per fortuna non c’è nessun ferito. Le cause del crollo della struttura sono in corso di accertamento. Il momento in cui crolla il ponte levatoio alla darsena di Pagliari VIDEO Il cedimento di una porzione del ponte interno alla darsena del porto della Spezia è successo questa mattina: a collassare è stata la parte mobile della struttura di ponte Pagliari, durante la fase di chiusura. Il ponte mobile si apre per permettere l’accesso in darsena delle barche a vela. La struttura, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Succede a La Spezia: ildelladiè collassato, sulla strada. Per fortuna non c’è nessun ferito. Le cause del crollo della struttura sono in corso di accertamento. Ilin cuiildiIl cedimento di una porzione delinternodel porto della Spezia è successo questa mattina: a collassare è stata la parte mobile della struttura di, durante la fase di chiusura. Ilmobile si apre per permettere l’accesso indelle barche a vela. La struttura, ...

