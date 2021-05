Il Colle convoca Fico e Casellati: siete in ritardo sul Recovery (Di mercoledì 12 maggio 2021) La scena: tardo pomeriggio, palazzo del Quirinale. Sergio Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, per una ricognizione sul Recovery. La convocazione già rivela una certa preoccupazione per i tempi di approvazione del piano da cui, senza retorica, dipende la salvezza del Paese. L’oggetto in questione e la presenza delle tre cariche più alte dello Stato dà il senso di un segnale che il presidente della Repubblica vuole lanciare. Alle forze politiche. Ai partiti, insomma, che in Parlamento non hanno recepito il senso della sfida. Diciamola così, provando a mettere in prosa il senso della riunione: c’è chi propone referendum che avvelenano il clima sulla giustizia, con proposte che non riuscì ad approvare nemmeno Berlusconi, chi propone provvedimenti sui ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) La scena: tardo pomeriggio, palazzo del Quirinale. Sergio Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Albertie Roberto, per una ricognizione sul. Lazione già rivela una certa preoccupazione per i tempi di approvazione del piano da cui, senza retorica, dipende la salvezza del Paese. L’oggetto in questione e la presenza delle tre cariche più alte dello Stato dà il senso di un segnale che il presidente della Repubblica vuole lanciare. Alle forze politiche. Ai partiti, insomma, che in Parlamento non hanno recepito il senso della sfida. Diciamola così, provando a mettere in prosa il senso della riunione: c’è chi propone referendum che avvelenano il clima sulla giustizia, con proposte che non riuscì ad approvare nemmeno Berlusconi, chi propone provvedimenti sui ...

