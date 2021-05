‘Il caso Khashoggi’ e ‘Demolition Man’, la presentazione di Lillo e Scanzi: “Renzi? A Riyad l’unico discorso in inglese che tutti hanno capito” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Uno dei capitoli più divertenti di Demolition Man è quello in cui Andrea riporta i discorsi in inglese di Matteo Renzi Il 28 gennaio 2021 è probabilmente l’unica volta in cui tutti hanno capito quello che ha detto Matteo Renzi in inglese” Nel corso della doppia presentazione dei libri editi da PaperFirst Il caso Khashoggi (a cura di Marco Lillo e Valeria Pacelli) e Demolition Man di Andrea Scanzi (in edicola in coedizione con Rizzoli) si è parlato di Matteo Renzi, tema comune tra i due libri, tra politica distruttiva e amicizie scomode.Rivedi la diretta completa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Uno deili più divertenti di Demolition Man è quello in cui Andrea riporta i discorsi indi MatteoIl 28 gennaio 2021 è probabilmente l’unica volta in cuiquello che ha detto Matteoin” Nel corso della doppiadei libri editi da PaperFirst IlKhashoggi (a cura di Marcoe Valeria Pacelli) e Demolition Man di Andrea(in edicola in coedizione con Rizzoli) si è parlato di Matteo, tema comune tra i due libri, tra politica distruttiva e amicizie scomode.Rivedi la diretta completa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

