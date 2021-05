Giro d’Italia 2021, Elia Viviani non sfrutta un super Consonni. La vittoria di peso continua a latitare (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Elia Viviani che stiamo ammirando in questi primi giorni di Giro d’Italia 2021 è sicuramente un corridore diverso rispetto a quello visto alla Corsa Rosa dell’anno scorso. Nell’edizione del grande Giro nostrano che si è svolta a ottobre, infatti, il veronese aveva ottenuto, come miglior risultato, un quinto posto a Villafranca Tirrena. Solo un’altra volta, peraltro, Elia era riuscito ad arrivare nei 10 nel 2020, vale a dire nella frazione con arrivo a Brindisi. Nelle cinque tappe di Giro 2021 che si sono già svolte, invece, il veronese ha colto due terzi posti, a Novara e a Cattolica, e un quarto a Canale. Viviani, dunque, ha ritrovato una certa continuità di rendimento e ha sicuramente un feeling con il suo treno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’che stiamo ammirando in questi primi giorni diè sicuramente un corridore diverso rispetto a quello visto alla Corsa Rosa dell’anno scorso. Nell’edizione del grandenostrano che si è svolta a ottobre, infatti, il veronese aveva ottenuto, come miglior risultato, un quinto posto a Villafranca Tirrena. Solo un’altra volta, peraltro,era riuscito ad arrivare nei 10 nel 2020, vale a dire nella frazione con arrivo a Brindisi. Nelle cinque tappe diche si sono già svolte, invece, il veronese ha colto due terzi posti, a Novara e a Cattolica, e un quarto a Canale., dunque, ha ritrovato una certa continuità di rendimento e ha sicuramente un feeling con il suo treno ...

