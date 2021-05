Dosi anticipate alle Regioni più virtuose. E da lunedì al via i quarantenni (Di mercoledì 12 maggio 2021) No del Cts ad AstraZeneca agli under 60. Superati i 25 milioni di iniezioni. Proteste nel Lazio, i richiami di Pfizer spostati a 35 giorni senza preavviso Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 maggio 2021) No del Cts ad AstraZeneca agli under 60. Superati i 25 milioni di iniezioni. Proteste nel Lazio, i richiami di Pfizer spostati a 35 giorni senza preavviso

Advertising

morry74 : Dosi anticipate alle Regioni più virtuose. E da lunedì al via i quarantenni - infoitinterno : Dosi anticipate alle Regioni più virtuose. E da lunedì al via i quarantenni - alessandrazinit : #vaccini Dosi anticipate alle Regioni più virtuose. E da lunedì al via i quarantenni - angiuoniluigi : RT @repubblica: Dosi anticipate alle Regioni più virtuose. E da lunedì al via i quarantenni - repubblica : Dosi anticipate alle Regioni più virtuose. E da lunedì al via i quarantenni -