DIRETTA Giro d’Italia LIVE: Landa in ospedale. Nibali recupera in classifica. Si ritira anche Sivakov (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica GENERALE DEL Giro d’Italia LA FAGIANATA DI MAGRINI LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI VIDEO: LA BRUTTA CADUTA DI MIKEL Landa MIKEL Landa CADE, FINISCE IN AMBULANZA E SI ritira VIDEO: LA BRUTTA CADUTA DI PAVEL Sivakov VIDEO HIGHLIGHTS QUINTA TAPPA: LA VOLATA DI EWAN SU NIZZOLO LE DICHIARAZIONI DI CALEB EWAN PAGELLE QUINTA TAPPA DICHIARAZIONI GIACOMO NIZZOLO DICHIARAZIONI ELIA VIVIANI CADUTE Sivakov E Landa: ADDIO A DUE PROTAGONISTI L’OCCASIONE DELLA VITA PER DAMIANO CARUSO 17.44 A questo punto, senza il capitano Mikel Landa, Damiano Caruso diventa un uomo importante per la Bahrain-Victorious, assieme allo spagnolo Pello Bilbao. Chissà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELLA FAGIANATA DI MAGRINI LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI VIDEO: LA BRUTTA CADUTA DI MIKELMIKELCADE, FINISCE IN AMBULANZA E SIVIDEO: LA BRUTTA CADUTA DI PAVELVIDEO HIGHLIGHTS QUINTA TAPPA: LA VOLATA DI EWAN SU NIZZOLO LE DICHIARAZIONI DI CALEB EWAN PAGELLE QUINTA TAPPA DICHIARAZIONI GIACOMO NIZZOLO DICHIARAZIONI ELIA VIVIANI CADUTE: ADDIO A DUE PROTAGONISTI L’OCCASIONE DELLA VITA PER DAMIANO CARUSO 17.44 A questo punto, senza il capitano Mikel, Damiano Caruso diventa un uomo importante per la Bahrain-Victorious, assieme allo spagnolo Pello Bilbao. Chissà ...

