De Zerbi-Shakthar, tutto pronto per la firma: i dettagli sul contratto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Verso la fumata bianca la trattativa tra De Zerbi e lo Shakthar Donetsk. Il tecnico saluterà il Sassuolo al termine della stagione De Zerbi è pronto ad una nuova avventura continentale, cedendo alla corte dello Shakthar Donetsk. Il tecnico del Sassuolo ha lasciato un'impronta nel calcio italiano ed è attualmente in lotta per un posto in Conference League, che sarebbe un grande traguardo per gli emiliani. Il calcio dei neroverdi è uno dei più qualitativi della Serie A e i principi di gioco sono ferrei: costruzione dal basso, palla a terra e qualità sulla trequarti. Questi sono anche gli ideali dello Shakthar Donetsk, che però negli ultimi anni ha prodotto meno talenti del solito. Gli ucraini hanno convinto De Zerbi con un contratto biennale da ...

