Dayane Mello paparazzata mentre bacia un bellissimo ragazzo, Andrea: “Con lui ho ritrovato il sorriso” (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò ormai è storia vecchia, Dayane Mello fuori dalla casa del GF Vip si era consolata tra le braccia del suo ex Mario Balotelli. I due hanno anche passato un week end insieme, senza mai però confermare il ritorno di fiamma. Quindi molto probabilmente sarà stata… Il cuore della bella brasiliana è tornato a battere per un uomo, ma non si tratta del calciatore. L’ex gieffina è stata paparazzata a limonare con un bellissimo ragazzo di nome Andrea. Il settimanale di Alfonso Signorini ci fa sapere che questo belloccio fa l’imprenditore, è di Caserta ed ha regato a Dayane Mello una bella gita sul suo yacht da sogno. “Dopo il breve incontro con l’ex fiamma Mario Balotelli, Dayane Mello è ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò ormai è storia vecchia,fuori dalla casa del GF Vip si era consolata tra le braccia del suo ex Mario Balotelli. I due hanno anche passato un week end insieme, senza mai però confermare il ritorno di fiamma. Quindi molto probabilmente sarà stata… Il cuore della bella brasiliana è tornato a battere per un uomo, ma non si tratta del calciatore. L’ex gieffina è stataa limonare con undi nome. Il settimanale di Alfonso Signorini ci fa sapere che questo belloccio fa l’imprenditore, è di Caserta ed ha regato auna bella gita sul suo yacht da sogno. “Dopo il breve incontro con l’ex fiamma Mario Balotelli,è ...

