Dal progetto Riace ha avuto vantaggi soprattutto Lucano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il sistema costruito dal sindaco-simbolo per la difesa dei migranti nel piccolo centro calabrese è sott'inchiesta per cattiva gestione di risorse pubbliche. E l'ex primo cittadino avrebbe sfruttato «un'operazione anti-economica» di accoglienza per promuovere la propria immagine. Che Riace e il suo ex sindaco Mimmo Lucano, paladino dell'immigrazione senza limiti, non siano riusciti a costruire un meccanismo economico sui migranti in grado di sostenersi anche senza il doping del finanziamento pubblico ora è certificato da un'inchiesta della Corte dei conti. E si scopre perfino che alla coop amica del sindaco, Città Futura, poliedrica associazione con l'ambizione di trasformare Riace in una città dell'accoglienza, non sono bastate neppure le «donazioni periodiche», così vengono definite nei documenti raccolti dalla Guardia di finanza, ...

