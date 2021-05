Crolla ponte levatoio a La Spezia. Fortunatamente non si registrano morti e feriti

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il crollo di una parte delè avvenuto questa mattina. Non si. Toti: “Attendiamo le verifiche e le indagini che ci dovranno dire cosa non ha funzionato”. Questa mattina intorno alle 8.30 èto ildella darsena di Pagliari, a La. Il cedimento è avvenuto nel corso L'articolo NewNotizie.it.

Crollolevatoio della darsena di Pagliari, Toti: 'Attendiamo le verifiche e le indagini che ci dovranno dire cosa non ha funzionato nel meccanismo che garantiva mobilità al' Questa ...Inoltre, illevatoio è fondamentale per il passaggio di imbarcazioni dalla Darsena. Inaugurato nel 2010 dall'Autorità Portuale, ilmobile rappresentava un'opera fondamentale di passaggio ...Il crollo di una parte del ponte è avvenuto questa mattina. Non si registrano morti e feriti. Toti: “Attendiamo le verifiche e le indagini che ci dovranno dire cosa non ha funzionato”. Questa mattina ...Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco fa il punto sulla situazione e la stabilità del ponte crollato. «Si è trattato di un malfunzionamento del sistema di movimentazione, o almeno le indagini ...