Covid | Tunisia annuncia alleggerimento misure dal 17 maggio

Advertising

peppiniellopz : RT @OrtigiaP: La Tunisia impone una settimana di lockdown a causa dell'aumento dei casi Covid nel Paese (Reuters). Il governo tiene la Sici… - PoliPolinote : #Farmacologia La combinazione di 3,3 µM Remdesivir e Simeprevir (farmaco antiepatite C) aumenta l'effetto antiviral… - PoliPolinote : #Farmacologia La combinazione di 3,3 µM Remdesivir e Simeprevir (farmaco antiepatite C) aumenta l'effetto antiviral… - Ernesto29296958 : RT @OrtigiaP: La Tunisia impone una settimana di lockdown a causa dell'aumento dei casi Covid nel Paese (Reuters). Il governo tiene la Sici… - eleaugusta : RT @OrtigiaP: La Tunisia impone una settimana di lockdown a causa dell'aumento dei casi Covid nel Paese (Reuters). Il governo tiene la Sici… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tunisia

ANSA Nuova Europa

Laha registrato dall'inizio della pandemia 322.998 casi registrati di coronavirus e 11.556 decessi, con una preoccupante occupazione dei letti di rianimazione. Procede piuttosto a rilento la ...... Biden: liberalizzare brevetti sui vaccini antiSecondo Draghi, 'prima di arrivare a una ...della pressione migratoria nei mesi estivi con una collaborazione più intensa da Libia enel ...(ANSA) - TUNISI, 12 MAG - La Tunisia, in lockdown generale fino a domenica prossima, ha annunciato oggi un alleggerimento delle misure preventive ...Dal Recovery al turismo, passando per la sospensione dei brevetti per i vaccini anti covid e per altri temi di attualità. Su questi... Scopri di più ...