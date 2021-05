Covid: ministro degli interni tedesco Seehofer positivo dopo la prima dose Pfizer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Salta al contenuto Mer. Mag 12th, 2021 Grandeinganno.it Notizie Video Vaccini 5G Coronavirus Tecnologia Satira Nuovo Ordine Mondiale Come Eravamo dopo vaccino Notizie DiGrande inganno.it Mag 12, 2021 Leggimi l’articolo Il ministro degli interni tedesco Horst Seehofer è risultato positivo al test del coronavirus: lo ha comunicato oggi pomeriggio il suo portavoce Steve Alter, via twitter. Il ministro 71 enne era stato vaccinato con Pfizer-Biontech il 14 aprile scorso. ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Salta al contenuto Mer. Mag 12th, 2021 Grandeinganno.it Notizie Video Vaccini 5G Coronavirus Tecnologia Satira Nuovo Ordine Mondiale Come Eravamovaccino Notizie DiGrande inganno.it Mag 12, 2021 Leggimi l’articolo IlHorstè risultatoal test del coronavirus: lo ha comunicato oggi pomeriggio il suo portavoce Steve Alter, via twitter. Il71 enne era stato vaccinato con-Biontech il 14 aprile scorso. ...

Advertising

Yolanda_Diaz_ : Sul @Corriere, insieme al ministro @AndreaOrlandosp, affrontiamo una sfida chiave per l'Europa: proteggere i diritt… - Agenzia_Ansa : Covid, tornano le visite nelle Rsa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firma l'ordinanza che consentirà l… - Nikolao28185737 : RT @unozerozer0: @colmarn @ZioKlint - PietroBartocci : RT @MiTE_IT: Ministro Cingolani incontra presidente @COP26 @AlokSharma_RDG: #Italia e #uk assieme per la ripartenza post #Covid Domani appu… - ErasmoDAngelis : RT @MiTE_IT: Ministro Cingolani incontra presidente @COP26 @AlokSharma_RDG: #Italia e #uk assieme per la ripartenza post #Covid Domani appu… -