Covid | Donato Lega a epidemiologa Salmaso su La7 | “Mi citi lo studio che dimostra quello che lei dice Io non lo trovo” Imbarazzo in studio

Botta e risposta a "Dimartedì" (La7) tra Stefania Salmaso, epidemiologa dell'Aie (Associazione italiana di epidemiologia), e l'europarlamentare della Lega, Francesca Donato. Quest'ultima ribadisce che il Covid ormai è curabile e aggiunge: "L'età del contagio si è abbassata e i giovani quasi sempre sono asintomatici o paucisintomatici. Quindi, diventano immuni anche in maniera sterilizzante, cioè non più contagiosi e costituiscono loro stessi una barriera al diffondersi del virus". Salmaso scuote la testa e smentisce parzialmente: "Purtroppo non abbiamo cure per tutti i malati di Covid. In più, anche se i giovani si infettano. non è che per questo diventino immuni e quindi contribuiscano all'immunità di tutti. Ad esempio, adesso sta venendo a galla l'osservazione del ...

