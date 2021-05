Cosa sono i ransomware che hanno mandato in tilt il petrolio americano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il cyberattacco ai danni della Colonial Pipeline negli Stati Uniti ha rivelato, per la prima volta, come gli hacker possano mandare in tilt il funzionamento di un sistema-Paese: bloccata la più importante rete di oleodotti statunitensi, forniture interrotte, il presidente Biden costretto, in piena pandemia, a dichiarare lo stato di emergenza. La potenza dell’attacco, a InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il cyberattacco ai danni della Colonial Pipeline negli Stati Uniti ha rivelato, per la prima volta, come gli hacker possano mandare inil funzionamento di un sistema-Paese: bloccata la più importante rete di oleodotti statunitensi, forniture interrotte, il presidente Biden costretto, in piena pandemia, a dichiarare lo stato di emergenza. La potenza dell’attacco, a InsideOver.

Advertising

rubio_chef : La cosa vergognosa è che invece di ammettere di non sapere nulla della vita, sposti l’attenzione in maniera vigliac… - ilfoglio_it : La campagna elettorale di Calenda per le elezioni di Roma passa anche da Twitch. Cosa farà da sindaco, cosa sono la… - CarloCalenda : Cosa salverei dell'operato della sindaca Raggi? Le macchinette 'mangia-plastica'. Su tutto il resto si sono già esp… - I_z_a_Nami_22 : RT @DARTHLANTS0V: Devo dire una cosa non posso più tenermela dentro. Adelaide Kane e la sua ragazza sono super cringe su tik tok fermatele - RlNNEGANDO : @fevsket @kiyokaii / COSA MI SONO PERSA PER DIO -