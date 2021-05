Coronavirus, anche a Nettuno scendono i contagi: sono 5 i nuovi casi (Di mercoledì 12 maggio 2021) sono cinque i nuovi casi di Coronavirus Registrati a Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche dieci guarigioni. Gli attualmente positivi sono 199 di cui 15 ospedalizzati Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 633 nuovi casi. D’Amato: ‘Continua la frenata, segnale positivo’, ecco i dati delle Asl su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021)cinque idiRegistrati a. Tuttistati posti in isolamento domiciliare. Si registranodieci guarigioni. Gli attualmente positivi199 di cui 15 ospedalizzati Leggi, oggi nel Lazio 633. D’Amato: ‘Continua la frenata, segnale positivo’, ecco i dati delle Asl su Il Corriere della Città.

Advertising

DPCgov : ???????????? Anche l'Italia ha fatto la propria parte per aiutare l'#India colpita dal #coronavirus. Coordinata dal Dipar… - DPCgov : ????In questi giorni un team della #protezionecivile italiana è in #India per l’emergenza #coronavirus nell’ambito de… - RobertoBurioni : Con la vaccinazione degli adulti, COVID-19 sta diventando una malattia dei bambini. Per questo è auspicabile che -… - Libero_official : Il #bollettino del 12 maggio: 7.852 contagiati, 19.023 guariti e 262 morti. Continuano a migliorare anche i dati de… - CorriereCitta : Coronavirus, anche a Nettuno scendono i contagi: sono 5 i nuovi casi -