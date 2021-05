Castori: “La Salernitana è stata efficace, quando vedo cento passaggi mi annoio” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “quando vedo squadre che fanno cento passaggi mi viene sonno“. Fabrizio Castori è serafico ai microfoni della Gazzetta dello Sport, a cui racconta l’impresa della sua Salernitana: “Mi ritengo un allenatore moderno, faccio il calcio di Klopp, di Simeone e dello stesso Guardiola. Rifiuto l’etichetta di calcio non spettacolare, lo dice anche Allegri. Il mio è un calcio efficace, per me il passaggio orizzontale in difesa non serve a niente”. Il gioco della sua Salernitana non ha goduto di grandi esaltazioni mediatiche, eppure , eppure si è rivelato vincente: “Il pallone gli avversari se lo possono portare anche a casa, io mi prendo i tre punti, l’unica cosa che mi interessa. Il mio punto di riferimento ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “squadre che fannomi viene sonno“. Fabrizioè serafico ai microfoni della Gazzetta dello Sport, a cui racconta l’impresa della sua: “Mi ritengo un allenatore moderno, faccio il calcio di Klopp, di Simeone e dello stesso Guardiola. Rifiuto l’etichetta di calcio non spettacolare, lo dice anche Allegri. Il mio è un calcio, per me ilo orizzontale in difesa non serve a niente”. Il gioco della suanon ha goduto di grandi esaltazioni mediatiche, eppure , eppure si è rivelato vincente: “Il pallone gli avversari se lo possono portare anche a casa, io mi prendo i tre punti, l’unica cosa che mi interessa. Il mio punto di riferimento ...

