Calcio | Gravina | ‘ok Serie A a 18 | il 2024 però è una data lontana’

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – "L'idea di una Serie A a diciotto squadre è un mio principio fondamentale sono contento che la Lega di Serie A abbia cominciato a parlarne". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine di un incontro con il comitato regionale Lombardia della Lega Dilettanti. "Il progetto partirà dal 2024? Mi sembra una data lontana", ha concluso Gravina. L'articolo CalcioWeb.

