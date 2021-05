“Attenti alla data del 15 maggio”. WhatsApp e il noto aggiornamento della privacy. Cosa succede a chi non accetta (Di mercoledì 12 maggio 2021) In effetti era da tanto che non scrivevamo nulla sulle novità di WhatsApp. Novità che non ci sono state, quantomeno non sostanziali per il funzionamento dell’app di messaggistica. Ora però, il 15 maggio, il servizio subirà un cambiamento. Da quello che si sa, verranno definitivamente aggiornati i termini d’uso e l’informativa della privacy. Questa modifica porterebbe a dover accettare le nuove condizioni, dato che, in caso contrario, dopo alcune settimane, alcune funzioni saranno limitate. Quindi, secondo i rumors, tutti gli utenti che vorranno continuare ad usufruire del servizio gratuito di WhatsApp dovranno accettare. Pena la limitazione di alcune funzioni, fino ad arrivare ad una totale mancanza di funzionalità dell’applicazione: ecco esattamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) In effetti era da tanto che non scrivevamo nulla sulle novità di. Novità che non ci sono state, quantomeno non sostanziali per il funzionamento dell’app di messaggistica. Ora però, il 15, il servizio subirà un cambiamento. Da quello che si sa, verranno definitivamente aggiornati i termini d’uso e l’informativa. Questa modifica porterebbe a doverre le nuove condizioni, dato che, in caso contrario, dopo alcune settimane, alcune funzioni saranno limitate. Quindi, secondo i rumors, tutti gli utenti che vorranno continuare ad usufruire del servizio gratuito didovrannore. Pena la limitazione di alcune funzioni, fino ad arrivare ad una totale mancanza di funzionalità dell’applicazione: ecco esattamente ...

Advertising

kkoongsimp : Taemin perché attenti alla mia vita in questo modo? - max_blue : Hamas è più simile alla mafia che a un'organizzazione meramente terroristica. Ma sia mai dirlo ai nostri amicici av… - tinas48 : RT @PetrisDe: È fondamentale mantenere la progressività. In caso contrario invieremmo alla popolazione un segnale equivocabile e si diffond… - sononatanera : Ma poi come cazzo fai a fare outing a un ragazzo che ha solo 19 anni? Questo è il vero problema: si fa di tutto pur… - Giorgio19521 : RT @Anna12870868: Dio ci vuole con gli occhi attenti e fissi su di Lui, con il cuore sereno e la mente aperta a quello che ci vorrà donar… -