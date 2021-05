Andrea Iannone, risponde a Cecilia Rodriguez: “Mai avuto il numero di Salemi” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Andrea Iannone e Cecilia Rodriguez hanno avuto un botta e risposta sui social. Il tutto è iniziato da alcune dichiarazioni fatte proprio dalla modella Argentina nel programma di Tommaso Zorzi “Il punto Z”. Cecilia Rodriguez ha detto di essersi allontanata da Giulia Salemi, perché l’influencer mentre era fidanzata insieme a Jeremias Rodriguez sentiva anche Andrea Iannone. Ma il pilota di moto GP, a subito smentito rivelando che non avrebbe mai avuto il numero di Giulia Salemi. Cecilia Rodriguez, e la sua verità Cecilia Rodriguez intervistata da Tommaso Zorzi nel programma “Il Punto Z“, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 12 maggio 2021)hannoun botta e risposta sui social. Il tutto è iniziato da alcune dichiarazioni fatte proprio dalla modella Argentina nel programma di Tommaso Zorzi “Il punto Z”.ha detto di essersi allontanata da Giulia, perché l’influencer mentre era fidanzata insieme a Jeremiassentiva anche. Ma il pilota di moto GP, a subito smentito rivelando che non avrebbe maiildi Giulia, e la sua veritàintervistata da Tommaso Zorzi nel programma “Il Punto Z“, ...

