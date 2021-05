Aggredisce donna e le ruba cellulare | arrestato 31enne

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Casalbertone hannoun cittadino tunisino di 31 anni, gia’ con precedenti e in Italia senza una fissa dimora, per il reato di rapina aggravata. L’uomo, nella tarda mattinata di ieri, ha aggredito una ragazza di 28 anni mentre passeggiava in via Ettore Fieramosca, per rapinarle il suo telefono. La vittima si e’ opposta energicamente e, dopo una breve colluttazione con l’aggressore, e’ caduta al suolo, mentre il rapinatore e’ fuggito. I Carabinieri in servizio di pattuglia, hanno sentito la notizia divulgata dalla Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri Roma tramite radio, ed hanno immediatamente raggiunto e soccorso la. Dopo aver acquisito un identikit del malvivente dalla vittima, i Carabinieri hanno avviato un’attivita’ di ricerca nelle zone limitrofe, ...