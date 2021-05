(Di martedì 11 maggio 2021) 'Sarà mai battuto questonei prossimi 50...'. Russellnon riesce a non essere felice, per una volta, forse l'unica della sua carriera, anche dopo una sconfitta. Il ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Westbrook, l’uomo dei record: “Vedremo in 50 anni se qualcuno mi batterà...” - Dagherrotipo1 : RT @rprat75: Miami rischia più del dovuto ma tiene da +26 vincendo con 6 punti di margine a Boston. Clamorosa prestazione di Butler, uomo s… - rprat75 : Miami rischia più del dovuto ma tiene da +26 vincendo con 6 punti di margine a Boston. Clamorosa prestazione di But… -

Ultime Notizie dalla rete : Westbrook uomo

L'Ultimo Uomo

'Sarà mai battuto questo record? Vedremo nei prossimi 50 anni...'. Russellnon riesce a non essere felice, per una volta, forse l'unica della sua carriera, anche dopo una sconfitta. Il record di triple doppie strappato a Oscar Robertson, sono diventate 182, fa ...... vittriosi all'over time per 133 a 132 su Indiana Pacers al termine di una gara che ha dato vero spettacolo; l'del match da citare per Washington è certamente Russellche ha firmato la ...Le 182 triple doppie di Russell Westbrook sono un traguardo impensabile che solo lui poteva rendere normale. Era difficile immaginare una partita più alla Russell Westbrook rispetto a quella che ha gi ...Durant e Irving trascinano Brooklyn sul campo dei Nuggets, il regista dei Wizards eguaglia Oscar Robertson con 181 triple doppie ...