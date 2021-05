Volkswagen Tiguan - Aggiornamenti a tutto campo per la Allspace

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo la, che è stata aggiornata lo scorso anno, ora tocca alla sorella maggiore. E i settori di intervento sono quelli della sicurezza, della connettività e dell'offerta motori. Rivista anche la struttura della gamma che ora vede, oltre a una versione d'ingresso, gli allestimenti Life, Elegance e R-Line. Prodotta a Puebla in Messico, lalunga andrà in prevendita a inizio estate e arriverà nelle concessionarie in autunno. Frontale ridisegnato. Laa cinque e sette posti (la terza fila di sedili è in opzione) si presenta con un frontale ridisegnato, che integra la calandra estesa, solcata da un profilo illuminato, con i nuovi gruppi ottici a matrice di Led IQ.Light. Un sistema utilizzato per la prima volta sull'ammiraglia Touareg, che si compone di 24 Led per ...