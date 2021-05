Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 maggio 2021)11 MAGGIOORE 12:20 – ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA NOMENTANA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO E SANT’ALESSANDRO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATA LA CIRCONE SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-, IN DIREZIONE, PER UN GUASTO TECNICO TRA RIGUTINO E MONTALLESE; RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. INFINE, DOMANI 12 MAGGIO, A, TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE, DALLE 8.30 ALLE 12.30. L’AGITAZIONE INTERESSERÀ LA RETE ATAC (BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE-LIDO, ...