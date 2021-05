Ultime Notizie Roma del 11-05-2021 ore 11:10 (Di martedì 11 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in cabina di regia questa mattina a Palazzo Chigi con draghi ai capigruppo di maggioranza sul situazione covid e riapertura e domani è in programma un vertice governo regioni sui parametri dei cambi colore il coprifuoco potrebbe slittare alle ore 23 niente mascherina all’aperto quando ci saranno 30 milioni di baci nati in Italia afferma sileri finora oltre 24 milioni le dosi somministrate 3 milioni quelle in arrivo alle regioni questa settimana altri 198 Intanto i morti in un giorno immigrazione colloquio telefonico tra Ministro dell’Interno lamorgese di commissario europeo per gli affari interni Johansson dopo i massicci sbarchi di migranti negli ultimi giorni con la cui avvenuto ieri lamorgese ha spiegato che l’obiettivo immediato dell’Italiami pare entro l’estate un meccanismo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in cabina di regia questa mattina a Palazzo Chigi con draghi ai capigruppo di maggioranza sul situazione covid e riapertura e domani è in programma un vertice governo regioni sui parametri dei cambi colore il coprifuoco potrebbe slittare alle ore 23 niente mascherina all’aperto quando ci saranno 30 milioni di baci nati in Italia afferma sileri finora oltre 24 milioni le dosi somministrate 3 milioni quelle in arrivo alle regioni questa settimana altri 198 Intanto i morti in un giorno immigrazione colloquio telefonico tra Ministro dell’Interno lamorgese di commissario europeo per gli affari interni Johansson dopo i massicci sbarchi di migranti negli ultimi giorni con la cui avvenuto ieri lamorgese ha spiegato che l’obiettivo immediato dell’Italiami pare entro l’estate un meccanismo ...

