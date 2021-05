Sparatoria in una scuola in Russia: 7 morti, fermato adolescente (Di martedì 11 maggio 2021) Almeno 9 persone, 8 studenti e un'insegnante, sarebbero morte in seguito a una Sparatoria in una scuola di Kazan, città della Russia centrale. Secondo i servizi di soccorso locali ci sarebbero anche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) Almeno 9 persone, 8 studenti e un'insegnante, sarebbero morte in seguito a unain unadi Kazan, città dellacentrale. Secondo i servizi di soccorso locali ci sarebbero anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria una Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: almeno 9 morti È stato arrestato un ragazzo sospettato di aver messo in atto una sparatoria in una scuola a Kazan, in Russia, in cui sono morte 9 persone. È quanto riferito all'agenzia di stampa 'Sputnik' da un portavoce dei servizi di emergenza russi, secondo cui 'le forze ...

Russia: almeno 7 morti in una sparatoria scuola Ci sarebbero almeno 7 morti dopo la sparatoria in una scuola di Kazan, nel centro della Russia. Lo riferisce l'agenzia Novosti.

Usa: sparatoria in un hotel di Phoenix, un morto e 7 feriti - Ultima Ora Agenzia ANSA Russia, sparatoria in una scuola di Kazan: morti 8 bambini e un insegnante, diversi feriti Paura e morte in un attacco in una scuola di Kazan, in Russia: il bilancio è di 9 vittime e altre quattro persone sono ricoverate in ospedale: lo riferiscono i servizi di emergenza locali citati ...

Rapina a Bologna: sparatoria alla Carisbo di via Bentini Bologna, 11 maggio 2021 - Rapina con spari alla Carisbo di via Bentini alla Corticella, questa mattina. Una guardia giurata è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ritrovati a terra alme ...

