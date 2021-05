Sibilia | bene Raggi | in futuro occasioni di incontro col Pd

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Sono soddisfatto che la nostra candidata a Roma sia Virginia. Inci saranno tante altredicon il Pd, a partire dal ballottaggio: sono certo che in base al risultato ci sara’ un appoggio reciproco al secondo turno”. Lo dice il sottosegretario all’Interno Carlo, ospite di Agora’ su Raitre. “Sulle altre importanti citta’ che andranno al voto, c’e’ una discussione in corso e non sara’ difficile trovare una sintesi. Io stesso nei prossimi giorni saro’ a Bologna e avro’ interlocuzioni con rappresentanti locali del Pd. Mentre il centrodestra si presenta tuttora diviso tra maggioranza e opposizione, noi stiamo costruendo un percorso in linea con l’esperienza del governo Conte 2”, conclude