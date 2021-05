Si introduce in casa, accoltella la ex e uccide il figlio di lei: è caccia all'uomo (Di martedì 11 maggio 2021) E' caccia all'uomo in tutta la Sardegna alla ricerca di Masih Shahid, il 29enne di origine pakistana che all'alba si è introdotto nella casa di Tortolì della ex compagna, Paola Piras , di 50 anni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) E'all'in tutta la Sardegna alla ricerca di Masih Shahid, il 29enne di origine pakistana che all'alba si è introdotto nelladi Tortolì della ex compagna, Paola Piras , di 50 anni, ...

Ultime Notizie dalla rete : introduce casa Si introduce in casa, accoltella la ex e uccide il figlio di lei: arrestato E' stato catturato dopo una vera caccia all'uomo in Sardegna, Masih Shahid, il 29enne di origine pakistana che all'alba si è introdotto nella casa di Tortolì della ex compagna, Paola Piras , di 50 anni, accoltellandola e poi uccidendo il figlio della donna, Mirko Farci, 19enne, che si era gettato sulla mamma per difenderla. Diffuse le foto ...

